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svetaandrianova81
2 сентября 2019, 21:19
Оценка
02.09.2019 мы купили билеты на сеанс в 20-40 "Капкан", на сайте указано ограничение 18+, на сайте не прописано, что не при каких обстоятельствах не пускают детей до 18 лет, даже в сопровождении родителей. Билеты были куплены за 4 часа до сеанса, в кассе тоже не предупредили что не пустят с детьми (возраст от 10 и 12 лет). За 10 мин до начала сеанса (когда уже куплен попкорн и напитки) к нам подбежала (!!!!!) Администратор и начала КРИЧАТЬ, что не пустит детей, чтоб мы шли и сдавали билеты. При этом она ко всем нам обращалась на ТЫ!!! Угрожать, что вызовет полицию и т.д и т.п. Мы настояли, чтоб она вызывала полицию и органы опеки, т.к. в зале находились люди не достигшие 18-летнего возраста. В течение 40 мин мы ждали полицию, а когда они приехали, они посмеялись, и так как мы отказались заходить на фильм в середине сеанса, попросили нас сдать билеты и написать в книгу жалоб. Вечер испорчен, настроение тоже, потрачены деньги на попкорн и дорогу (2 раза ездили). Очень психически не уравновешенный персонал, который даже не знает культуры общения. Берегите своё время, деньги и нервную систему.
2 сентября 2019, 21:19
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