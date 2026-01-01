Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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Киноград
ул. Чистова, 2
1.6 км
Мягкий кинотеатр Веер
просп. Космонавтов, 108
5.5 км
Волна
ул. Калинина 14
7.3 км
Премьер Зал Омега
Проспект Космонавтов
7.7 км
Пространство Заря
Уралмаш
9.1 км
Премьер Зал Парк Хаус
ул. Сулимова, 50, ТРК «Парк Хаус»
11.9 км
VR Park Парк Хаус
ул. Сулимова, 50
11.9 км
Мультифокс
Уральская
11.9 км
Киноплекс в ТРЦ «Карнавал»
ул. Халтурина, 55, ТРЦ «Карнавал»
12.8 км
Кино-конференц зал Ельцин Центра
Динамо
13.5 км
ККТ Космос
Динамо
13.6 км
Джаз-клуб EverJazz
ул. Тургенева, 22
13.9 км
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