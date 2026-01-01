Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Домовенок Кузя 2
Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 2026 в Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Радищева, 148
2D
08:30
от 200 ₽
12:20
от 250 ₽
16:10
от 300 ₽
Синема Парк Аквамолл
г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
2D
11:15
от 460 ₽
13:25
от 490 ₽
15:35
от 490 ₽
17:45
от 540 ₽
19:55
от 540 ₽
22:05
от 540 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Вальс со смертью
Отзывы
2025, Россия, драма, военный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
