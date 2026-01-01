ТРЦ «Сити Центр» - многофункциональный торгово-развлекательный центр в Сургуте площадью более 25 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки, отель и современный мультиплекс. ТРЦ «Сити Центр» расположен в Центральном жилом районе Сургута на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Ленина – одной из основных транспортных артерий города, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Сити Центр» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (La Mer, Roy Robson, Meucci и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas и др.), магазин товаров для дома («Гипфель» и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики (Ile de Beaute и др.), ювелирные салоны (Swarovski и др.), магазин часов, туристическое агентство, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия загара и красоты, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Банк Открытие» и др.), аптека, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Сити Центр» функционируют современный многозальный кинотеатр «Мир», продовольственный супермаркет, супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет товаров для детей, детская развлекательная площадка и отель «Центр».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов (KFC, «Сбарро», «Крошка-картошка» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Сити Центр» есть бесплатная автомобильная парковка на 80 машиномест.

Адрес:

г. Сургут, пр. Ленина, 43

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Сити Центр» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Улица Бахилова»

на автобусах № 3, 6, 14, 19, 45, 51

на маршрутных такси № 30, 33, 35, 40, 53, 69

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Сити Центр»: 10.00 – 20.00;

Кинотеатр «Мир»: 10.00 – 00.00;

Фудкорт («Сбарро», «Крошка-картошка» и др.): 10.00 – 21.00;

Ресторан «KFC»: 08.00 – 02.00;

Отель «Центр»: круглосуточно.