Киноафиша
Киноафиша Сургута
Мир
Отзывы о кинотеатре Мир
Отзывы о кинотеатре Мир
Отзывы о кинотеатре Мир
olchik.z1982
4 марта 2017, 16:06
Оценка
Мы часто покупаем пригласительные билеты на подарки, а сегодня моего ребенка не пустили по этому билету на мультфильм "Зверопой". При покупке этих билетов никто не предупреждает о подобных ситуациях. Естественно, ребенок со слезами вернулся домой! Огромный минус администрации и руководству кинотеатра "Мир". Больше мы не будем приобретать пригласительные билеты в вашем учреждении! И, конечно, поделимся данной информацией со всеми знакомыми...
4 марта 2017, 16:06
2
0
Ответить
Никита Зуёнок
2 марта 2019, 18:14
Оценка
Кинотеатр норм , но мало людей . Поставил властный бал из-за персонала . Управляющие просто ужас . Какой ......... их набирает ? Не продали билет на фильм +14 когда мне 13 . И даже новый ремонт это не покроет . Щас я тут сижу и мне не разрешают пройти на фильм , хотя у меня билет . Типа поздно . Билет 320 рублей на фильм любовницы . Он с 16 . Билет продали , но контралёр не пропускает . Управляющий выгоняет . Типа чего тут сидеть, если на фильм не идёшь . Дружно говорят , что бы я уходил . Кинотеатр гавно . Увольте весь персонал нахрен , если хотите нормальную оценку , а не 3,8 . Поменяйте правила .
2 марта 2019, 18:14
0
0
Ответить
