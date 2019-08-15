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Киноафиша Севастополя Кинотеатры Апельсин

Апельсин

Севастополь
Адрес
г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 27
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Телефон

+7 (978) 234-19-74

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О кинотеатре

Кинотеатр «Апельсин» в Севастополе находится в здании торгово-развлекательного центра по адресу проспект Героев Сталинграда, 27.

Кинозалы отличаются стильным интерьером, в них установлены эргономичные мягкие кресла, имеется современная сплин-система кондиционирования.

Для кинопоказов в форматах 3D/2D используются большие экраны со специальным покрытием и передовая техника: цифровые проекторы, звук DolbyDigital. В репертуар включены все популярные новинки российского и зарубежного кинематографа и классические ленты.

В ТРК «Апельсин» также имеется развлекательная зона, включающая боулинг-клуб, бильярдный зал, ресторан, караоке, паб, детский развлекательный центр.

 

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
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12 голосов
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Апельсин
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
11:35 ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 4 сеанса
10:00 11:20 12:40 14:00 ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 3 сеанса
16:25 18:25 20:30 ...
Зверополис 2
Зверополис 2
Сегодня 2 сеанса
18:45 21:00 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

nastakarkade 15 августа 2019, 22:56
Сегодня сидела на диванах возле касс в кино, ждала компанию. Мы решили встретиться пораньше, билеты были на последний сеанс. Подошёл охранник и… Читать дальше…
Никита Торпедович 22 февраля 2022, 07:57
Всё супер, звук на высоте
Отзывы Написать отзыв
12 голосов
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Скидки в кинотеатре
День зрителя

По средам действуют специальные цены: билет на сеансы с 10:00 до 18:00 120 рублей, билеты на сеансы с 18:00 - 150 рублей.

Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Севастополя

Фильмы в кинотеатре Апельсин

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
11:35
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:00 11:20 12:40 14:00
Закулисье реальности
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2D
16:25 18:25 20:30
Полное расписание и билеты
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