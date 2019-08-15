Кинотеатр «Апельсин» в Севастополе находится в здании торгово-развлекательного центра по адресу проспект Героев Сталинграда, 27.
Кинозалы отличаются стильным интерьером, в них установлены эргономичные мягкие кресла, имеется современная сплин-система кондиционирования.
Для кинопоказов в форматах 3D/2D используются большие экраны со специальным покрытием и передовая техника: цифровые проекторы, звук DolbyDigital. В репертуар включены все популярные новинки российского и зарубежного кинематографа и классические ленты.
В ТРК «Апельсин» также имеется развлекательная зона, включающая боулинг-клуб, бильярдный зал, ресторан, караоке, паб, детский развлекательный центр.