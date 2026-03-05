Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Апельсин»

Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
10:10 20:45
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:00 11:50
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
21:15
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
15:45 17:30 19:15 21:00
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
11:25 16:35 18:10 19:45
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
12:10 13:55 15:35 17:15 19:00
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:50
