Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:00
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
10:10
20:45
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:00
11:50
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
21:15
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
15:45
17:30
19:15
21:00
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
11:25
16:35
18:10
19:45
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
12:10
13:55
15:35
17:15
19:00
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
14:50
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
