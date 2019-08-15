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Отзывы о кинотеатре Апельсин

Отзывы о кинотеатре Апельсин Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
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nastakarkade 15 августа 2019, 22:56
Оценка
Сегодня сидела на диванах возле касс в кино, ждала компанию. Мы решили встретиться пораньше, билеты были на последний сеанс. Подошёл охранник и выгнал со словами " вы не должны здесь сидеть". Слушать даже ничего не стал. Такого отношения я ещё нигде не встречала. На кассе хамят, попкорн роняют на пол и кладут обратно. Отвратительно...
15 августа 2019, 22:56 Ответить
Никита Торпедович 22 февраля 2022, 07:57
Оценка
Всё супер, звук на высоте
22 февраля 2022, 07:57 Ответить
Снежана Азарова ( Злотникова) 28 апреля 2023, 22:29
Оценка
В апельсин не первый раз в принципе все норм, НО меня крайне удивил попкорм попросила с мужем сделать карамельный большой, она с какого то мешка насыпала далеко не карамель. Взяв 300р за что? Жаль не могу фото приложить. Очень надеюсь что руководители на это повлияют , ели только они не за одно. Но осадок остался , постоянного клиента вы потепяли!!!
28 апреля 2023, 22:29 Ответить
Снежана Азарова ( Злотникова) 28 апреля 2023, 22:31
Оценка
🙅
28 апреля 2023, 22:31 Ответить
Валентина Баринова 12 июля 2025, 14:52
Оценка
ужс
12 июля 2025, 14:52 Ответить
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