Кинотеатр «Современник» в городе Орел расположен по адресу Комсомольская, 242.
Открылся в 1975 году.
Первый широкоформатный кинотеатр города Орла.
На протяжении многих лет кинотеатр «Современник» предоставляет услуги кинопоказа населению и оказывает помощь детским образовательным и социальным учреждениям, регулярно проводит тематические сеансы и кинолектории.
Кинотеатр «Современник» единственный в городе отдельно-стоящий кинотеатр.
В 2022 году, при поддержке Фонда Кино проведена модернизация двух кинозалов, было инсталлировано современное цифровое оборудование, позволяющее показывать фильмы в формате лазерного изображения, а также установлены комфортные кинотеатральные диваны и кресла.
В кинотеатре расположены 2 кинозала.
Зал №1 – 372 места. Самый широкий экран в городе. Изображение с высокой четкостью картинки, объемный звук и незабываемое ощущение спецэффектов, комфортные диваны и кресла, VIP-ложи.
Зал №2 – 57 мест. Единственный в городе лазерный цифровой проектор, сверх четкое изображение повышенной яркости. Серебряный парящий экран. Объемный звук и спецэффекты в формате 7.1 dolby digital.
Вы можете посмотреть ваш любимый фильм за 100 рублей в последний день проката. Акции не суммируются. Подробности уточняйте по телефону кинотеатра или на кассе. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Купи билет на премьерный фильм с четверга по воскресенье за полную стоимость, и получи возможность посмотреть 2-ой фильм за 100 рублей. Акции не суммируются. Подробности по телефону или на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.