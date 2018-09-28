Кинотеатр «Современник» в городе Орел расположен по адресу Комсомольская, 242.

Открылся в 1975 году.

Первый широкоформатный кинотеатр города Орла.

На протяжении многих лет кинотеатр «Современник» предоставляет услуги кинопоказа населению и оказывает помощь детским образовательным и социальным учреждениям, регулярно проводит тематические сеансы и кинолектории.

Кинотеатр «Современник» единственный в городе отдельно-стоящий кинотеатр.

В 2022 году, при поддержке Фонда Кино проведена модернизация двух кинозалов, было инсталлировано современное цифровое оборудование, позволяющее показывать фильмы в формате лазерного изображения, а также установлены комфортные кинотеатральные диваны и кресла.

В кинотеатре расположены 2 кинозала.

Зал №1 – 372 места. Самый широкий экран в городе. Изображение с высокой четкостью картинки, объемный звук и незабываемое ощущение спецэффектов, комфортные диваны и кресла, VIP-ложи.

Зал №2 – 57 мест. Единственный в городе лазерный цифровой проектор, сверх четкое изображение повышенной яркости. Серебряный парящий экран. Объемный звук и спецэффекты в формате 7.1 dolby digital.