Современник

Современник

Орёл
Адрес
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
Показать на карте
Телефон

+7 (4862) 77 96 96

Позвонить
Билеты от 250 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Современник» в городе Орел расположен по адресу Комсомольская, 242.

Открылся в 1975 году.

Первый широкоформатный кинотеатр города Орла.

На протяжении многих лет кинотеатр «Современник» предоставляет услуги кинопоказа населению и оказывает помощь детским образовательным и социальным учреждениям, регулярно проводит тематические сеансы и кинолектории.

Кинотеатр «Современник» единственный в городе отдельно-стоящий кинотеатр.

В 2022 году, при поддержке Фонда Кино проведена модернизация двух кинозалов, было инсталлировано современное цифровое оборудование, позволяющее показывать фильмы в формате лазерного изображения, а также установлены комфортные кинотеатральные диваны и кресла.

В кинотеатре расположены 2 кинозала.

Зал №1 – 372 места. Самый широкий экран в городе. Изображение с высокой четкостью картинки, объемный звук и незабываемое ощущение спецэффектов, комфортные диваны и кресла, VIP-ложи.

Зал №2 – 57 мест. Единственный в городе лазерный цифровой проектор, сверх четкое изображение повышенной яркости. Серебряный парящий экран. Объемный звук и спецэффекты в формате 7.1 dolby digital.

Бар
VIP
9 голосов
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Современник
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
21:20 от 250 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
18:20 от 250 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
16:15 от 250 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
16:25 от 250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Сергей Артамонов 28 сентября 2018, 19:27
Отличный удобный зал, огромный экран и хороший звук.Рекомендую.
Поля Кирюшина 11 сентября 2022, 23:09
Кинотеатр был закрыт 11 сентября в 23.00 ,хотя по расписанию показ был до 1.00 включительно
Скидки в кинотеатре
Последний шанс

Вы можете посмотреть ваш любимый фильм за 100 рублей в последний день проката. Акции не суммируются. Подробности уточняйте по телефону кинотеатра или на кассе. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Кино в квадрате

Купи билет на премьерный фильм с четверга по воскресенье за полную стоимость, и получи возможность посмотреть 2-ой фильм за 100 рублей. Акции не суммируются. Подробности по телефону или на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Фильмы в кинотеатре Современник

Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
21:20 от 250 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:20 от 250 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:15 от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
