Вы можете посмотреть ваш любимый фильм за 100 рублей в последний день проката. Акции не суммируются. Подробности уточняйте по телефону кинотеатра или на кассе. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Купи билет на премьерный фильм с четверга по воскресенье за полную стоимость, и получи возможность посмотреть 2-ой фильм за 100 рублей. Акции не суммируются. Подробности по телефону или на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.