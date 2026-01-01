Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Орла Кинотеатры Современник Кинотеатр Современник (Орёл) на карте

Кинотеатр Современник (Орёл) на карте

Кинотеатр Современник (Орёл) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

3.1 км
ГРИННФИЛЬМ Кромское ш., 4
5
3.6 км
ЦУМ-кино пл. Мира, 1, ЦУМ
5
11.5 км
Синема Стар Рио Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
5
51.9 км
Облака ул. Мира, 35
5
104 км
Дружба Орловская область, пгт Колпна, ул. Советская, 3
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы
Для меня «Клюквенный щербет» стало невыносимо смотреть: эта серия окончательно все испортила
Полковник, который 40 лет проработал в разведке, нашел одну слабую сцену со Штирлицем: «Она кажется невероятной»
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно
Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше