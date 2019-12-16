Кинотеатр «Мир» в городе Нижневартовск расположен по адресу Мира, 76/1.

Кинокомплекс оснащен одним зрительным залом, который оборудован современной кинопроекционной технологией и цифровой системой, позволяющей смотреть фильмы в 3D формате. Качественное изображение на экране и мощный звук придает зрителям ощущения реалистичности кинокартины. В зале установлен кондиционер и комфортабельные кресла класса «люкс». Здесь также имеются места для людей с ограниченными возможностями.

В фойе кинотеатра работает кинобар, там продается богатый ассортимент продукции: чипсы начос, попкорн с большим спектром вкусов, различные напитки и горячая выпечка. Основной репертуар мультиплекса - это зарубежный кинематограф и мировые премьеры.

Дождаться своего киносеанса гости могут на удобных мягких креслах.

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