Кинотеатр «Мир» в городе Нижневартовск расположен по адресу Мира, 76/1.
Кинокомплекс оснащен одним зрительным залом, который оборудован современной кинопроекционной технологией и цифровой системой, позволяющей смотреть фильмы в 3D формате. Качественное изображение на экране и мощный звук придает зрителям ощущения реалистичности кинокартины. В зале установлен кондиционер и комфортабельные кресла класса «люкс». Здесь также имеются места для людей с ограниченными возможностями.
В фойе кинотеатра работает кинобар, там продается богатый ассортимент продукции: чипсы начос, попкорн с большим спектром вкусов, различные напитки и горячая выпечка. Основной репертуар мультиплекса - это зарубежный кинематограф и мировые премьеры.
Дождаться своего киносеанса гости могут на удобных мягких креслах.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мир» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
В кинотеатре действует программа Коллективная заявка, в рамках которой действуют скидки + 1 сопровождающий на каждые 15 человек проходит бесплатно.
Каждый вторник при предъявлении пенсионного удостоверения стоимость билета на любые фильмы 100 рублей!
Для именинника стоимость билета130 рублей и стакан поп-корна в подарок. Если именинник посетил кинотеатр в компании одного друга, стоимость первого билета 130 рублей + второй билет и стакан поп-корна имениннику в подарок. Если именинник посетил кинотеатр в компании 2 и более друзей, он получает бесплатный билет и стакан поп-корна в подарок, а для друзей стоимость билета составит 150 рублей.