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Киноафиша Нижневартовска Кинотеатры Мир

Мир

Нижневартовск
Адрес
г. Нижневартовск, ул. Мира, д.76/1
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Телефон

+7 (3466) 430-102 / бронирование

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+7 (3466) 405-355 / автоинформатор

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Билеты от 400 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Мир» в городе Нижневартовск расположен по адресу Мира, 76/1.

Кинокомплекс оснащен одним зрительным залом, который оборудован современной кинопроекционной технологией и цифровой системой, позволяющей смотреть фильмы в 3D формате. Качественное изображение на экране и мощный звук придает зрителям ощущения реалистичности кинокартины. В зале установлен кондиционер и комфортабельные кресла класса «люкс». Здесь также имеются места для людей с ограниченными возможностями.

В фойе кинотеатра работает кинобар, там продается богатый ассортимент продукции: чипсы начос, попкорн с большим спектром вкусов, различные напитки и горячая выпечка. Основной репертуар мультиплекса - это зарубежный кинематограф и мировые премьеры.

Дождаться своего киносеанса гости могут на удобных мягких креслах.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мир» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Wi-Fi
Пандусы
8.1 Оцените
11 голосов
Билеты от 400 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Мир
Котята учатся летать
Котята учатся летать
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 450 ₽ ...
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
Сегодня 2 сеанса
10:40 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 2 сеанса
17:10 от 450 ₽ 19:35 от 450 ₽ ...
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
Сегодня 1 сеанс
19:40 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

наталия мухина 16 декабря 2019, 05:42
Вы супер так держать!!!!
Данил Лешитов 24 марта 2018, 21:29
какой у вас пароль от wi-fi
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11 голосов
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Скидки в кинотеатре
Коллективная заявка

В кинотеатре действует программа Коллективная заявка, в рамках которой действуют скидки + 1 сопровождающий на каждые 15 человек проходит бесплатно.

Коллективные заявки
Кино все возрасты покорны!

Каждый вторник при предъявлении пенсионного удостоверения стоимость билета на любые фильмы 100 рублей!

Пенсионерам
Именинник

Для именинника стоимость билета130 рублей и стакан поп-корна в подарок. Если именинник посетил кинотеатр в компании одного друга, стоимость первого билета 130 рублей + второй билет и стакан поп-корна имениннику в подарок. Если именинник посетил кинотеатр в компании 2 и более друзей, он получает бесплатный билет и стакан поп-корна в подарок, а для друзей стоимость билета составит 150 рублей.

В день рождения
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Нижневартовска

Фильмы в кинотеатре Мир

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9
Формат сеанса
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Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Котята учатся летать
Котята учатся летать семейный 2025, США
2D
18:00 от 450 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:40 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
17:10 от 450 ₽ 19:35 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
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Тролли возвращаются!
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