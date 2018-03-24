Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Цена вершины»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижневартовск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Нижневартовска
Кинотеатры
Мир
Отзывы о кинотеатре Мир
Отзывы о кинотеатре Мир
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Отзывы о кинотеатре Мир
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Данил Лешитов
24 марта 2018, 21:29
Оценка
какой у вас пароль от wi-fi
24 марта 2018, 21:29
1
1
Ответить
наталия мухина
16 декабря 2019, 05:42
Оценка
Вы супер так держать!!!!
16 декабря 2019, 05:42
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Galaxy Star
8 комментариев
Stars Cinema
3 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
В этих купе поездов РЖД летом ездить хуже всего: пропотеете до трусов еще после посадки
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail