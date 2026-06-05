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Кинопланета

Миасс
Адрес
Миасс, ул. Пролетарская д. 1
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Телефон

+7 937 574-03-43

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О кинотеатре

Кинотеатр «Кинопланета» | Миасс
— Лазерный проектор Barco
— 2 уютных кинозала
— новый экран 14 кв. метров
— изображение 3D высокой четкости 2K
— высококлассный, реалистичный звук последнего поколения DOLBY CP950
— мягкие кресла ручной работы
— бесплатная парковка

Все это создает особую атмосферу, усиливает звуковые эффекты и вовлекает зрителя в происходящее на экране действие. В Кинотеатре представлены все самые известные мировые премьеры по очень приятным ценам.

Главный принцип репертуарной политики — предлагать зрителю только по-настоящему стильное и качественное кино.

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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Кинопланета
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 1 сеанс
14:30 ...
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
Сегодня 1 сеанс
11:00 ...
Майкл
Майкл
Сегодня 1 сеанс
18:50 ...
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
Сегодня 1 сеанс
16:30 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Фильмы в кинотеатре Кинопланета

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
14:30
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
11:00
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
18:50
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
В чужой шкуре
В чужой шкуре
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
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