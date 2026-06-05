Кинотеатр «Кинопланета» | Миасс
— Лазерный проектор Barco
— 2 уютных кинозала
— новый экран 14 кв. метров
— изображение 3D высокой четкости 2K
— высококлассный, реалистичный звук последнего поколения DOLBY CP950
— мягкие кресла ручной работы
— бесплатная парковка
Все это создает особую атмосферу, усиливает звуковые эффекты и вовлекает зрителя в происходящее на экране действие. В Кинотеатре представлены все самые известные мировые премьеры по очень приятным ценам.
Главный принцип репертуарной политики — предлагать зрителю только по-настоящему стильное и качественное кино.