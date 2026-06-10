Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Миасс, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Миасса
Кинотеатры
Кинопланета
Расписание сеансов кинотеатра «Кинопланета»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинопланета»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
14:30
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
11:00
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
18:50
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
16:30
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
12:40
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
В чужой шкуре
Отзывы
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кладете лаврушку только в суп? Обязательно добавьте 3 листа в стиральную машинку с вещами — еще спасибо скажете
Магазинный шашлык может быть как домашний: просто смотрите на одну букву на упаковке
Есть и не толстеть: наконец-то нашлась идеальная замена конфетам — так же вкусно, а калорий в 3 раза меньше
3 сезон «Дом дракона» показали избранным: размах и эпик уровня «Игры престолов», но есть и тревожный звоночек
Она не танцует под Шадэ! У нас скорее тест в ритме ча-ча-ча: угадайте 6 фильмов СССР с плясками
Лучшая замена «Невскому» и «Первому отделу»: в новинке НТВ опер ушел жить в лес, но его там ждут новые преступления и расследования
55 000 зрителей и даже Спилберг фанатеют от этого сериала Apple TV+: «над разгадкой ломаешь голову до самого финала»
«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?
3 сериала отлично заходят после работы: №1 сравнивают с «Побегом» и «Лостом» — зрители считают его идеальным
Этот забытый ужастик СССР начинается как деревенская страшилка, а заканчивается похлеще любой картины Кинга: сняли по книге Толстого
После «Интерстеллара» посмотрите фильм-катастрофу, который заработал 700 000 000 долларов: очень популярен в Китае, а вы о нем вряд ли слышали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667