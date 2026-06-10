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Расписание сеансов кинотеатра «Кинопланета»

Сегодня 10
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
14:30
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
11:00
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
18:50
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
16:30
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
12:40
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
В чужой шкуре
В чужой шкуре
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
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