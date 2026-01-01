Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Миасса Кинотеатры Кинопланета Кинотеатр Кинопланета (Миасс) на карте

Кинотеатр Кинопланета (Миасс) на карте

Кинотеатр Кинопланета (Миасс) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

6.8 км
Гавайи пр. Автозаводцев, 65
5
14 км
Уральские Зори ГК "Уральские Зори", корп. 10
5
16.5 км
Волна ул. Ленина, 32б
5
18.7 км
Прометей пр. Макеева, 14, ДКиТ "Прометей"
5
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
В чужой шкуре
В чужой шкуре
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Подглядела лайфхак у японок и больше не выбрасываю засаленные полотенца: 3 ложки в таз – текстиль как новый
В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц
Каждое утро начинается не с кофе, а с назойливых звонков с номера 900: как понять, что это Сбер, а не мошенники?
До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем
«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века
«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра
Сразу после «Невского» включила этот мини-сериал с Паламарчуком — и на 4 часа выпала из реальности: теперь советую всем
«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
14 лет назад этот сериал гремел на НТВ покруче, чем сейчас «Первый отдел» — и рейтинг 8,4 до сих пор при нем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше