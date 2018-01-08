Оповещения от Киноафиши
«Охота за тенью»
Русский
Краснотурьинск
Адрес
г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 11
Телефон

+7 (953) 006-00-05

Билеты от 250 ₽
Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Новое кино» в Краснотурьинске — единственный в городе киноцентр, находится по адресу: ул. Октябрьская, д.11, открыт компанией «Премьер-зал».
В кинотеатре «Новое кино» два комфортных зрительных зала, оборудованных цифровыми проекторами NEC 3 200 SERIES 2, звуковой системой Dolby, перламутровыми экранами фирмы экран «Nacre». Здесь демонстрируются премьерные ленты и киноклассика в 2D и 3D форматах.

В фойе имеется кино-бар с хорошим ассортиментом разнообразных десертов, поп-корна и напитков.
Кинотеатр «Новое кино» — это отличный центр досуга для горожан, здесь часто проводятся фестивали, праздничные вечеринки, выставки, корпоративные и детские мероприятия. 

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Новое кино» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
6 голосов
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Новое кино
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 350 ₽ ...
Крик 7
Крик 7
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 400 ₽ ...
Наследник
Наследник
Сегодня 1 сеанс
20:05 от 350 ₽ ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 2 сеанса
16:10 от 300 ₽ 18:05 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Киноафиша.инфо 8 января 2018, 13:24
Евгения, добрый день! Спасибо за ваш отзыв, к сожалению, в данный кинотеатр покупка билетов онлайн пока не предусмотрена.
Ваня Петров 5 мая 2018, 18:08
Ты тупая или что? Этот сайт для просмотра расписания фильмов, что изменится если ты купишь билет онлайн, а не в самом кинотеатре
6 голосов
Фильмы в кинотеатре Новое кино

К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
18:00 от 350 ₽
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
20:00 от 400 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
20:05 от 350 ₽
