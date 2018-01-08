Кинотеатр «Новое кино» в Краснотурьинске — единственный в городе киноцентр, находится по адресу: ул. Октябрьская, д.11, открыт компанией «Премьер-зал».

В кинотеатре «Новое кино» два комфортных зрительных зала, оборудованных цифровыми проекторами NEC 3 200 SERIES 2, звуковой системой Dolby, перламутровыми экранами фирмы экран «Nacre». Здесь демонстрируются премьерные ленты и киноклассика в 2D и 3D форматах.

В фойе имеется кино-бар с хорошим ассортиментом разнообразных десертов, поп-корна и напитков.

Кинотеатр «Новое кино» — это отличный центр досуга для горожан, здесь часто проводятся фестивали, праздничные вечеринки, выставки, корпоративные и детские мероприятия.

