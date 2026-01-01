Оповещения от Киноафиши
Новое кино
ул. Октябрьская, 11
1.4 км
Кинозал "Волчанский"
ул. Уральского Комсомола, 4, "Культурно досуговый центр"
19.2 км
ДК п. Вятчино
Киселевское ш., стр. 10
22.6 км
Родина
ул. Ленина, 179
27.4 км
Юбилейный
ул. Каквинская, 1
27.6 км
Надеждинский
ул. Ломоносова, 1
27.9 км
Современник
ул. Ленина, 24
46 км
Магия кино
Клубный пер., 1
81.5 км
Северный маяк
ул. Механошина, 54
105 км
Маяк
ул. Советская, 1
106 км
Киноплекс
ул. Свердлова, 20, Дворец Культуры, 3 этаж
125 км
ДК Современник
г. Лесной, ул. Ленина, 22
127 км
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
Запишите даты: когда выйдут последние эпизоды 3 сезона «Вампиров средней полосы» (их осталось всего 3)
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
