Киноафиша Краснотурьинска
Кинотеатры
Новое кино
Расписание сеансов кинотеатра «Новое кино»
Расписание сеансов кинотеатра «Новое кино»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Группировать сеансы
Время
Фильм
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
18:00
от 350 ₽
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
2D
20:00
от 400 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
20:05
от 350 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
16:10
от 300 ₽
18:05
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
13:00
от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
12:40
от 250 ₽
14:30
от 300 ₽
16:20
от 300 ₽
