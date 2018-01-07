Оповещения от Киноафиши
Evgeniya Maligina
7 января 2018, 10:12
Оценка
На вашем сайте невозможно купить билет он-лайн - не дает выбрать время. Вы его или переделайте или вообще закройте Моя оценка 0
7 января 2018, 10:12
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
8 января 2018, 13:24
в ответ на сообщение
Evgeniya Maligina от 7 января 2018, 10:12
Евгения, добрый день! Спасибо за ваш отзыв, к сожалению, в данный кинотеатр покупка билетов онлайн пока не предусмотрена.
8 января 2018, 13:24
1
0
Ответить
Ваня Петров
5 мая 2018, 18:08
в ответ на сообщение
Evgeniya Maligina от 7 января 2018, 10:12
Оценка
Ты тупая или что? Этот сайт для просмотра расписания фильмов, что изменится если ты купишь билет онлайн, а не в самом кинотеатре
5 мая 2018, 18:08
1
1
Ответить
Екатерина Козлова
30 марта 2021, 19:18
Здравстуйте, а можно узнать где смотреть цены у вас, сколько стоят билеты
30 марта 2021, 19:18
0
0
Ответить
Милана Самиева
9 октября 2021, 09:33
А девочке 11 лет можно?
9 октября 2021, 09:33
0
0
Ответить
Милана Самиева
9 октября 2021, 09:34
в ответ на сообщение
Екатерина Козлова от 30 марта 2021, 19:18
От 200рублей зависит от ряда
9 октября 2021, 09:34
0
0
Ответить
mlkk2003
14 апреля 2023, 08:45
Оценка
Билеты онлайн не продаются!
14 апреля 2023, 08:45
0
0
Ответить
mlkk2003
25 мая 2023, 10:31
Оценка
Билеты онлай не продаются почему то, для меня это не приятности. Так как не могу относится с работы.
25 мая 2023, 10:31
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail