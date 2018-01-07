Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Краснотурьинска Кинотеатры Новое кино Отзывы о кинотеатре Новое кино

Отзывы о кинотеатре Новое кино

Отзывы о кинотеатре Новое кино Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Evgeniya Maligina 7 января 2018, 10:12
Оценка
На вашем сайте невозможно купить билет он-лайн - не дает выбрать время. Вы его или переделайте или вообще закройте Моя оценка 0
7 января 2018, 10:12 Ответить
Киноафиша.инфо 8 января 2018, 13:24
в ответ на сообщение Evgeniya Maligina от 7 января 2018, 10:12
Евгения, добрый день! Спасибо за ваш отзыв, к сожалению, в данный кинотеатр покупка билетов онлайн пока не предусмотрена.
8 января 2018, 13:24 Ответить
Ваня Петров 5 мая 2018, 18:08
в ответ на сообщение Evgeniya Maligina от 7 января 2018, 10:12
Оценка
Ты тупая или что? Этот сайт для просмотра расписания фильмов, что изменится если ты купишь билет онлайн, а не в самом кинотеатре
5 мая 2018, 18:08 Ответить
Екатерина Козлова 30 марта 2021, 19:18
Здравстуйте, а можно узнать где смотреть цены у вас, сколько стоят билеты
30 марта 2021, 19:18 Ответить
Милана Самиева 9 октября 2021, 09:33
А девочке 11 лет можно?
9 октября 2021, 09:33 Ответить
Милана Самиева 9 октября 2021, 09:34
в ответ на сообщение Екатерина Козлова от 30 марта 2021, 19:18
От 200рублей зависит от ряда
9 октября 2021, 09:34 Ответить
mlkk2003 14 апреля 2023, 08:45
Оценка
Билеты онлайн не продаются!
14 апреля 2023, 08:45 Ответить
mlkk2003 25 мая 2023, 10:31
Оценка
Билеты онлай не продаются почему то, для меня это не приятности. Так как не могу относится с работы.
25 мая 2023, 10:31 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше