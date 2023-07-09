Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Костромы Кинотеатры Центральный

Центральный

Кострома
Адрес
г. Кострома, ул. Советская, 23
Показать на карте
Телефон

+7 (4942) 47-10-70

Позвонить
Билеты от 250 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Центральный» находится в Костроме по адресу ул. Советская, 23.

13 декабря 2018 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино была проведена модернизация кинозала.

Сегодня кинотеатр «Центральный» к вашим услугам предлагает уютный кинозал, оснащённый современным видео и аудио оборудованием, эргономичными креслами и лучшими фильмами по комфортным ценам!

Касса кинотеатра работает с четверга по понедельник (вторник и среда - выходные дни) с 10:00 и до начала последнего сеанса.

мало голосов Оцените
3 голоса
Билеты от 250 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Центральный
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
11:45 от 300 ₽ ...
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 250 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 1 сеанс
15:40 от 350 ₽ ...
Пропасть
Пропасть
Сегодня 1 сеанс
13:45 от 300 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Александр Сухов 9 июля 2023, 17:30
Были в Костроме в начале июня 2023 года. Каждый день ходили смотреть старые добрые советские мультики и сказки. Сотрудники очень доброжелательные и… Читать дальше…
Александр Сухов 9 июля 2023, 17:31
Класс, молодцы!!!
Отзывы Написать отзыв
3 голоса
Оцените

Фильмы в кинотеатре Центральный

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
11:45 от 300 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:00 от 250 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
15:40 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше