Кинотеатр «Центральный» находится в Костроме по адресу ул. Советская, 23.



13 декабря 2018 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино была проведена модернизация кинозала.

Сегодня кинотеатр «Центральный» к вашим услугам предлагает уютный кинозал, оснащённый современным видео и аудио оборудованием, эргономичными креслами и лучшими фильмами по комфортным ценам!

Касса кинотеатра работает с четверга по понедельник (вторник и среда - выходные дни) с 10:00 и до начала последнего сеанса.