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Киноафиша Костромы Кинотеатры 5 звезд

5 звезд

Кострома
Адрес
г. Кострома, пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
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Телефон

+7 (4942) 49-64-96 / бронирование

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5 звезд

О кинотеатре

«Пять звезд–Кострома» открыт 6 марта 2008 года, кинотеатр с неповторимым, изысканным фирменным стилем киносети «Пять звезд». Вас ожидают шесть комфортабельных залов, батутный центр, кинобар, тир .

ВНИМАНИЕ! Для просмотра сеансов в формате 3D необходимы специальные очки, которые вы всегда можете приобрести в кассах кинотеатра по цене 50 рублей или воспользоваться своими очками.

В кинотеатре действует система акций и скидок для студентов, школьников, пенсонеров, детский билет и льготы для многодетных семей.

Перед тем, как покупать билеты, обязательно обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные на нашем сайте. Лица, не достигшие положенного возраста, не могут быть допущены на сеанс.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Есть сканнер билетов
Парковка
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре 5 звезд
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
12:25 от 440 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 2 сеанса
16:45 от 490 ₽ 20:55 от 490 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
10:45 от 390 ₽ 14:15 от 440 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 2 сеанса
14:35 от 440 ₽ 18:45 от 490 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Александра Падун 5 августа 2025, 11:43
кино говно, не советую ходить,персонал хамит и не соответствуют своим же требованиям.Пускают детей 8 лет на кино 16+.Говорили нам что нельзя с едой ,… Читать дальше…
Ирина Смирнова 2 января 2025, 18:15
Наша семья ходит в кинотеатр часто, но в эти выходные дни с 1 по 7 января 2025 года, цены просто кошмар 450 - 550, как может сходить семья в… Читать дальше…
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30 голосов
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Скидки в кинотеатре
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Фильмы в кинотеатре 5 звезд

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
12:25 от 440 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
16:45 от 490 ₽ 20:55 от 490 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:45 от 390 ₽ 14:15 от 440 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
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