«Пять звезд–Кострома» открыт 6 марта 2008 года, кинотеатр с неповторимым, изысканным фирменным стилем киносети «Пять звезд». Вас ожидают шесть комфортабельных залов, батутный центр, кинобар, тир .

ВНИМАНИЕ! Для просмотра сеансов в формате 3D необходимы специальные очки, которые вы всегда можете приобрести в кассах кинотеатра по цене 50 рублей или воспользоваться своими очками.

В кинотеатре действует система акций и скидок для студентов, школьников, пенсонеров, детский билет и льготы для многодетных семей.

Перед тем, как покупать билеты, обязательно обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные на нашем сайте. Лица, не достигшие положенного возраста, не могут быть допущены на сеанс.