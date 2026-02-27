Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Киров, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Кирова
Кинотеатры
Кино Jam
Расписание сеансов кинотеатра «Кино Jam»
Расписание сеансов кинотеатра «Кино Jam»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Stray Kids: The dominATE Experience
документальный, музыка
2026, Южная Корея / США
2D
16:25
от 200 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
12:50
от 200 ₽
17:40
от 200 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
14:05
от 200 ₽
21:05
от 200 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
10:20
от 200 ₽
15:00
от 200 ₽
19:20
от 200 ₽
Кит-убийца
боевик, ужасы, детектив
2026, Австралия / США
2D
21:45
от 200 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
11:00
от 200 ₽
12:40
от 200 ₽
18:15
от 200 ₽
19:15
от 200 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:10
от 200 ₽
12:30
от 200 ₽
14:40
от 200 ₽
16:55
от 200 ₽
19:10
от 200 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
10:00
от 200 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
10:10
от 200 ₽
21:25
от 200 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
16:00
от 200 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
12:55
от 200 ₽
17:20
от 200 ₽
21:40
от 200 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
10:35
от 200 ₽
13:30
от 200 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
11:55
от 200 ₽
16:45
от 200 ₽
18:55
от 200 ₽
20:45
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667