Расписание сеансов кинотеатра «Кино Jam»

Расписание сеансов кинотеатра «Кино Jam»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
2D
16:25 от 200 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
12:50 от 200 ₽ 17:40 от 200 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
14:05 от 200 ₽ 21:05 от 200 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
10:20 от 200 ₽ 15:00 от 200 ₽ 19:20 от 200 ₽
Кит-убийца
Кит-убийца боевик, ужасы, детектив 2026, Австралия / США
2D
21:45 от 200 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
11:00 от 200 ₽ 12:40 от 200 ₽ 18:15 от 200 ₽ 19:15 от 200 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:10 от 200 ₽ 12:30 от 200 ₽ 14:40 от 200 ₽ 16:55 от 200 ₽ 19:10 от 200 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
10:00 от 200 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
10:10 от 200 ₽ 21:25 от 200 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
16:00 от 200 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
12:55 от 200 ₽ 17:20 от 200 ₽ 21:40 от 200 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
10:35 от 200 ₽ 13:30 от 200 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
11:55 от 200 ₽ 16:45 от 200 ₽ 18:55 от 200 ₽ 20:45 от 200 ₽
