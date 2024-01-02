Кинотеатр "КиноJAM" - один самых популярных и любимых кинотеатров в городе Кирове. У нас 7 комфортных залов, с удобными креслами и широкими экранами.



В апреле 2021 года у нас открылся первый в Кирове бар самообслуживания, в котором можно выбрать попкорн на свой вкус - ассортимент которого насчитывает более 7 видов. Попкорн всегда свежий и ароматный, потому что раскупается со скоростью света. У нас прекрасный отзывчивый и приветливый персонал, который с радостью поможет выбрать подходящий фильм и расскажет о самых выгодных акциях и скидках. В нашем кинотеатре действует программа лояльности "Любимый гость КиноJAM", пользуясь которой вы копите бонусы и ходите в кино бесплатно. Мы дарим 100 приветственных бонусов при заполнении анкеты и 300 бонусов на Ваш День рождения! Всегда рады Вам в нашем кинотеатре с семьей, друзьями и любимыми!