«Царевна-лягушка 2»
Адрес
г. Киров, ул. Горького, 5а
8 (8332) 220 803

Билеты от 200 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр "КиноJAM" - один самых популярных и любимых кинотеатров в городе Кирове. У нас 7 комфортных залов, с удобными креслами и широкими экранами.

В апреле 2021 года у нас открылся  первый в Кирове бар самообслуживания, в котором можно выбрать попкорн на свой вкус - ассортимент которого насчитывает более 7 видов. Попкорн всегда свежий и ароматный, потому что раскупается со скоростью света. У нас прекрасный отзывчивый и приветливый персонал, который с радостью поможет выбрать подходящий фильм и расскажет о самых выгодных акциях и скидках. В нашем кинотеатре действует программа лояльности "Любимый гость КиноJAM", пользуясь которой вы копите бонусы и ходите в кино бесплатно. Мы дарим 100 приветственных бонусов при заполнении анкеты и 300 бонусов на Ваш День рождения! Всегда рады Вам в нашем кинотеатре с семьей, друзьями и любимыми!

Билеты от 200 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Кино Jam
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
Сегодня 1 сеанс
12:50 от 200 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 200 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 3 сеанса
11:55 от 200 ₽ 18:10 от 200 ₽ 21:05 от 200 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 3 сеанса
10:20 от 200 ₽ 15:10 от 200 ₽ 19:20 от 200 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

User 2 января 2024, 21:12
Прекрасно снято, идеальный фильм для просмотра со второй половиной!!!!
Olia Vitalevna 12 ноября 2024, 11:24
Лучший кинотеатр BEST of the BEST
Фильмы в кинотеатре Кино Jam

Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
2D
12:50 от 200 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
20:00 от 200 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
11:55 от 200 ₽ 18:10 от 200 ₽ 21:05 от 200 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
