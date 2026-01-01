Скидки в кинотеатрах Кирова

Бонусная программа / Дружба Информацию по бонусной программе можно изучить на сайте кинотеатра: https://kinosmena.ru/actions?facility=druzhba33.

Кино на двоих / Дружба Каждый понедельник в кинотеатрах «Смена» и «Дружба» - для влюбленных пар один билет на двоих! - (при покупке одного билета второй вы получаете в подарок). * Акция действует каждый понедельник только, если понедельник является будним днём. ** Акция не распространяется на фильмы с ограничением по меморандуму компании-дистрибьютора, на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов и т.д.), а также на показы в рамках проектов «Ночная Смена», «Моё первое кино». *** Скидки/акции не суммируются и не пересекаются.

Льготные цены / Дружба Чтобы купить льготные билеты на сайте кинотеатра, в виджете оплаты билетов выберите соответствующий тип билета: — Обычный - для всех зрителей; — Дети до 12 лет - для детей до 12 лет (дети до 8 лет могут посещать кинотеатр только в сопровождении родителей, и официальных представителей); — Школьники - для учащихся в возрасте с 13 до 18 лет (контролёр кинозала может потребовать документ, удостоверяющий личность); — Студенты - для студентов (при предъявлении студенческого билета); — Льготный - для пенсионеров и инвалидов (при предъявлении соответствующего удостоверения).

