Рейтинг кинотеатров Кирова
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
1
Смена
ул. Спасская, д. 34
2 отзыва
2
Дружба
ул. Щорса, 39
5 отзывов
3
Колизей
ул. Воровского, 50в
4 отзыва
4
Глобус
ул. Воровского, 135а, РЦ «Глобус»
8 отзывов
5
Домашний
ул. Сергея Ожегова, 1
6
Колизей Макси
Луганская улица, 53/2
3 отзыва
7
Кино Jam
ул. Горького, 5а
2 отзыва
8
Люмьер
Вятская набережная, 5
5 отзывов
9
Паруса
ул. Советская, 100
