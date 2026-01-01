Оповещения от Киноафиши
Кино Jam
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
750
метров
Колизей
ул. Воровского, 50в
5
1.2
км
Смена
ул. Спасская, д. 34
5
2.4
км
Глобус
ул. Воровского, 135а, РЦ «Глобус»
5
2.6
км
Дружба
ул. Щорса, 39
5
3.6
км
Колизей Макси
Луганская улица, 53/2
5
23.1
км
Люмьер
Вятская набережная, 5
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
