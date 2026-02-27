Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кирова Кинотеатры Дружба Расписание сеансов кинотеатра «Дружба»

Расписание сеансов кинотеатра «Дружба»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
22:30
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
20:40
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:10
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
18:35
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
09:45 12:00
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
16:30
