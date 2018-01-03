Кинотеатр «Смена» сегодня — это современный кинотеатр, который по праву считается любимым местом отдыха кировчан:
• на экранах «Смены» всегда самые свежие новинки кинопроката и лучшие фестивальные проекты.
• в арсенале кинотеатра «Смена» три уютных кинозала на 49, 99 и 127 мест. В кинотеатре установлены новый серебряные экраны пятого поколения Harkness Spectral 240 silver, системы показа 3D в технологии RealD, звуковое оснащение на основе кинопроцессоров Dolby Digital Surround EX.
• в кинотеатре «Смена» разработана специальная ценовая схема для кинозрителей из различных слоев населения: теперь студенты, школьники и пенсионеры могут смотреть кино по специальным ценам.
• для постоянных зрителей в кинотеатре введена Бонусная программа, участники которой получают значительные скидки и привилегии.
• помимо кино гости кинотеатра могут провести время в семейной пиццерии кинотеатра, а так же взять на сеанс фирменный «сменовский» попкорн.
• кинотеатр «Смена» на постоянной основе является участником множества благотворительных проектов, а так же самостоятельно организует благотворительные программы и показы для социально незащищенных детей.
• в «Смене» есть возможность бесплатно пользоваться интернетом по технологии WI-FI.
Каждый понедельник в кинотеатрах «Смена» и «Дружба» - для влюбленных пар один билет на двоих! - (при покупке одного билета второй вы получаете в подарок). * Акция действует каждый понедельник только, если понедельник является будним днём. ** Акция не распространяется на фильмы с ограничением по меморандуму компании-дистрибьютора, на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов и т.д.), а также на показы в рамках проектов «Ночная Смена», «Моё первое кино». *** Скидки/акции не суммируются и не пересекаются..
Чтобы купить льготные билеты на сайте кинотеатра, в виджете оплаты билетов выберите соответствующий тип билета: — Обычный - для всех зрителей; — Дети до 12 лет - для детей до 12 лет (дети до 8 лет могут посещать кинотеатр только в сопровождении родителей, и официальных представителей); — Школьники - для учащихся в возрасте с 13 до 18 лет (контролёр кинозала может потребовать документ, удостоверяющий личность); — Студенты - для студентов (при предъявлении студенческого билета); — Льготный - для пенсионеров и инвалидов (при предъявлении соответствующего удостоверения).