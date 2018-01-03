Кинотеатр «Смена» сегодня — это современный кинотеатр, который по праву считается любимым местом отдыха кировчан:

• на экранах «Смены» всегда самые свежие новинки кинопроката и лучшие фестивальные проекты.

• в арсенале кинотеатра «Смена» три уютных кинозала на 49, 99 и 127 мест. В кинотеатре установлены новый серебряные экраны пятого поколения Harkness Spectral 240 silver, системы показа 3D в технологии RealD, звуковое оснащение на основе кинопроцессоров Dolby Digital Surround EX.



• в кинотеатре «Смена» разработана специальная ценовая схема для кинозрителей из различных слоев населения: теперь студенты, школьники и пенсионеры могут смотреть кино по специальным ценам.



• для постоянных зрителей в кинотеатре введена Бонусная программа, участники которой получают значительные скидки и привилегии.

• помимо кино гости кинотеатра могут провести время в семейной пиццерии кинотеатра, а так же взять на сеанс фирменный «сменовский» попкорн.

• кинотеатр «Смена» на постоянной основе является участником множества благотворительных проектов, а так же самостоятельно организует благотворительные программы и показы для социально незащищенных детей.

• в «Смене» есть возможность бесплатно пользоваться интернетом по технологии WI-FI.