Смена

Смена

Киров
Адрес
г. Киров, ул. Спасская, д. 34
Показать на карте
Телефон

+7 (8332) 20-55-05 / бронирование

Позвонить
Расписание
О кинотеатре

Кинотеатр «Смена» сегодня — это современный кинотеатр, который по праву считается любимым местом отдыха кировчан:

• на экранах «Смены» всегда самые свежие новинки кинопроката и лучшие фестивальные проекты.

• в арсенале кинотеатра «Смена» три уютных кинозала на 49, 99 и 127 мест. В кинотеатре установлены новый серебряные экраны пятого поколения Harkness Spectral 240 silver, системы показа 3D в технологии RealD, звуковое оснащение на основе кинопроцессоров Dolby Digital Surround EX.

• в кинотеатре «Смена» разработана специальная ценовая схема для кинозрителей из различных слоев населения: теперь студенты, школьники и пенсионеры могут смотреть кино по специальным ценам.

•  для постоянных зрителей в кинотеатре введена Бонусная программа, участники которой получают значительные скидки и привилегии.

• помимо кино гости кинотеатра могут провести время в семейной пиццерии кинотеатра, а так же взять на сеанс фирменный «сменовский» попкорн.

• кинотеатр «Смена» на постоянной основе является участником множества благотворительных проектов, а так же самостоятельно организует благотворительные программы и показы для социально незащищенных детей.

• в  «Смене» есть возможность бесплатно пользоваться интернетом по технологии WI-FI.

Бар
Кафе
Wi-Fi
8.0 Оцените
26 голосов
Расписание
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Смена
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 2 сеанса
09:10 17:20 ...
Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля
Сегодня 1 сеанс
19:15 ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
00:30 ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
09:00 20:00 ...
Отзывы о кинотеатре

Киноафиша.инфо 3 января 2018, 17:40
Ирина, добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв. С наступившими вас новогодними праздниками!
Ирина Дурягина 3 января 2018, 11:54
ужас!выходные\праздничные дни,а бронь по телефону отменена.спасибо за испорченное настроение
26 голосов
Скидки в кинотеатре
Кино на двоих

Каждый понедельник в кинотеатрах «Смена» и «Дружба» - для влюбленных пар один билет на двоих! - (при покупке одного билета второй вы получаете в подарок). * Акция действует каждый понедельник только, если понедельник является будним днём. ** Акция не распространяется на фильмы с ограничением по меморандуму компании-дистрибьютора, на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов и т.д.), а также на показы в рамках проектов «Ночная Смена», «Моё первое кино». *** Скидки/акции не суммируются и не пересекаются..

Льготные цены

Чтобы купить льготные билеты на сайте кинотеатра, в виджете оплаты билетов выберите соответствующий тип билета: — Обычный - для всех зрителей; — Дети до 12 лет - для детей до 12 лет (дети до 8 лет могут посещать кинотеатр только в сопровождении родителей, и официальных представителей); — Школьники - для учащихся в возрасте с 13 до 18 лет (контролёр кинозала может потребовать документ, удостоверяющий личность); — Студенты - для студентов (при предъявлении студенческого билета); — Льготный - для пенсионеров и инвалидов (при предъявлении соответствующего удостоверения).

Для всех Школьникам Детям Студентам Пенсионерам Инвалидам
Бонусная программа

Вся подробная информация по бонусной программе на сайте кинотеатра: https://kinosmena.ru/bonusnaya-programma?facility=smena.

Участникам клубной системы привилегий
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Кирова

Фильмы в кинотеатре Смена

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
09:10 17:20
Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
2D
19:15
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
00:30
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
