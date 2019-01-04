Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Киров, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Кирова
Кинотеатры
Дружба
Отзывы о кинотеатре Дружба
Отзывы о кинотеатре Дружба
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Отзывы о кинотеатре Дружба
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
nehljakulajj
4 января 2019, 15:46
Оценка
Очень уютный кинотеатр . Соответствует нормам безопасности
4 января 2019, 15:46
1
0
Ответить
Александр Баранов
10 апреля 2022, 18:29
в ответ на сообщение
nehljakulajj от 4 января 2019, 15:46
Оценка
Всего один зал 😢но кинотеатр очень хороший 😃👍
10 апреля 2022, 18:29
0
0
Ответить
Александр Баранов
10 апреля 2022, 18:31
в ответ на сообщение
Александр Баранов от 10 апреля 2022, 18:29
Оценка
Каждую среду, все билеты по 100р 🤑🤑🤑👍👍👍
10 апреля 2022, 18:31
0
0
Ответить
Михаил Колодкин
11 января 2023, 16:24
Оценка
Добрый день!
а я вот не порадую отзывом!
УЖАСНЫЙ кинотеатр и все из-за дурной планировки!
Три потока: вход-гардероб, зал-гардероб, зал-выход сошлись в один момент (при окончании сеанса и ТОЛПА негодовала! Почему? Почему поставили коробку для продажи билетов и тем самым сузили проход до нуля????
В этом "отсеке" спал молодой человек... а никаких продаж не было!
Перестраивайте фойе!!!
11 января 2023, 16:24
0
0
Ответить
Фффф Фффф
21 марта 2025, 14:13
Оценка
УЖАСНО! Ждали начала фильма, подходит уборщица (не знаю) и обвиняет нас в том, что мы шли не в кино, заорала без причины, мы вышли подышать (нам стало плохо), а когда вернулись, наорали.
21 марта 2025, 14:13
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Колизей Макси
3 комментария
Кино Jam
2 комментария
Глобус
8 комментариев
Колизей
4 комментария
Смена
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
а я вот не порадую отзывом!
УЖАСНЫЙ кинотеатр и все из-за дурной планировки!
Три потока: вход-гардероб, зал-гардероб, зал-выход сошлись в один момент (при окончании сеанса и ТОЛПА негодовала! Почему? Почему поставили коробку для продажи билетов и тем самым сузили проход до нуля????
В этом "отсеке" спал молодой человек... а никаких продаж не было!
Перестраивайте фойе!!!
Авторизация по e-mail