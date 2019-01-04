Оповещения от Киноафиши
nehljakulajj 4 января 2019, 15:46
Оценка
Очень уютный кинотеатр . Соответствует нормам безопасности
4 января 2019, 15:46 Ответить
Александр Баранов 10 апреля 2022, 18:29
в ответ на сообщение nehljakulajj от 4 января 2019, 15:46
Оценка
Всего один зал 😢но кинотеатр очень хороший 😃👍
10 апреля 2022, 18:29 Ответить
Александр Баранов 10 апреля 2022, 18:31
в ответ на сообщение Александр Баранов от 10 апреля 2022, 18:29
Оценка
Каждую среду, все билеты по 100р 🤑🤑🤑👍👍👍
10 апреля 2022, 18:31 Ответить
Михаил Колодкин 11 января 2023, 16:24
Оценка
Добрый день!
а я вот не порадую отзывом!
УЖАСНЫЙ кинотеатр и все из-за дурной планировки!
Три потока: вход-гардероб, зал-гардероб, зал-выход сошлись в один момент (при окончании сеанса и ТОЛПА негодовала! Почему? Почему поставили коробку для продажи билетов и тем самым сузили проход до нуля????
В этом "отсеке" спал молодой человек... а никаких продаж не было!

Перестраивайте фойе!!!
11 января 2023, 16:24 Ответить
Фффф Фффф 21 марта 2025, 14:13
Оценка
УЖАСНО! Ждали начала фильма, подходит уборщица (не знаю) и обвиняет нас в том, что мы шли не в кино, заорала без причины, мы вышли подышать (нам стало плохо), а когда вернулись, наорали.
21 марта 2025, 14:13 Ответить
