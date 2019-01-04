Оповещения от Киноафиши
Дружба

Дружба

Киров
Адрес
г. Киров, ул. Щорса, 39
Телефон

+7 (8332) 20-55-05 / бронирование

Расписание
О кинотеатре

Кинотеатр «Дружба» (ул. Щорса, 39) – кинотеатр с доступными ценами на билеты, расположенный в одноименном районе. Основу репертуара составляют новинки кино - комедии, приключения, мультипликация, в том числе российские фильмы. Кинотеатр имеет один из самых технологичных и комфортных залов в Кирове. Он так же является единственным кинотеатром в своем районе, чем самым дает жителям возможность организации семейного досуга с качественным уровнем услуг в удобное для них время.

Бар
Кафе
Расписание
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Дружба
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
22:30 ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
20:40 ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
14:10 ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
18:35 ...
Отзывы о кинотеатре

nehljakulajj 4 января 2019, 15:46
Очень уютный кинотеатр . Соответствует нормам безопасности
Михаил Колодкин 11 января 2023, 16:24
Добрый день!
а я вот не порадую отзывом!
УЖАСНЫЙ кинотеатр и все из-за дурной планировки!
Три потока: вход-гардероб, зал-гардероб, зал-выход… Читать дальше…
Скидки в кинотеатре
Бонусная программа

Информацию по бонусной программе можно изучить на сайте кинотеатра: https://kinosmena.ru/actions?facility=druzhba33.

Участникам клубной системы привилегий
Кино на двоих

Каждый понедельник в кинотеатрах «Смена» и «Дружба» - для влюбленных пар один билет на двоих! - (при покупке одного билета второй вы получаете в подарок). * Акция действует каждый понедельник только, если понедельник является будним днём. ** Акция не распространяется на фильмы с ограничением по меморандуму компании-дистрибьютора, на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов и т.д.), а также на показы в рамках проектов «Ночная Смена», «Моё первое кино». *** Скидки/акции не суммируются и не пересекаются.

Льготные цены

Чтобы купить льготные билеты на сайте кинотеатра, в виджете оплаты билетов выберите соответствующий тип билета: — Обычный - для всех зрителей; — Дети до 12 лет - для детей до 12 лет (дети до 8 лет могут посещать кинотеатр только в сопровождении родителей, и официальных представителей); — Школьники - для учащихся в возрасте с 13 до 18 лет (контролёр кинозала может потребовать документ, удостоверяющий личность); — Студенты - для студентов (при предъявлении студенческого билета); — Льготный - для пенсионеров и инвалидов (при предъявлении соответствующего удостоверения).

Фильмы в кинотеатре Дружба

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
22:30
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
20:40
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:10
