Кинотеатр «Глобус» в Кирове находится на 2-м этаже одноименного развлекательного комплекса, расположенного в Юго-Западном районе. Это отличное место для отдыха семьей или большой компанией.

Кинозал оборудован удобными креслами и диванчиками (последний ряд), вместимость 147 зрителей. За качество кинопоказа по технологии Dolby 3D отвечает инновационное оборудование: цифровые проекторы, акустическая и звуковая системы, большой экран со специальным покрытием. Кинотеатр «Глобус» — это место, где каждый зритель может насладиться долгожданной кинопремьерой с комфортом!

Рядом с кинотеатром «Глобус» расположен ресторан «5 элемент», кофейня, бары и другие заведения. Кроме того, любители активного отдыха могут состязаться и развлекаться в боулинг-центре и бильярдном зале, которые работают всю ночь.