Киноафиша Кирова Кинотеатры Глобус

Глобус

Киров
Адрес
г. Киров, ул. Воровского, 135а, РЦ «Глобус»
Телефон

+7 (8332) 52-71-11 / справочная

О кинотеатре

Кинотеатр «Глобус» в Кирове находится на 2-м этаже одноименного развлекательного комплекса, расположенного в Юго-Западном районе. Это отличное место для отдыха семьей или большой компанией.

Кинозал оборудован удобными креслами и диванчиками (последний ряд), вместимость 147 зрителей. За качество кинопоказа по технологии Dolby 3D отвечает инновационное оборудование: цифровые проекторы, акустическая и звуковая системы, большой экран со специальным покрытием. Кинотеатр «Глобус» — это место, где каждый зритель может насладиться долгожданной кинопремьерой с комфортом!
Рядом с кинотеатром «Глобус» расположен ресторан «5 элемент», кофейня, бары и другие заведения. Кроме того, любители активного отдыха могут состязаться и развлекаться в боулинг-центре и бильярдном зале, которые работают всю ночь.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
6.0 Оцените
15 голосов
Отзывы о кинотеатре

Александр Зыков 5 января 2017, 21:08
После ремонта кассу перенесли на второй этаж и совместили с баром.Очень не удобно.И долго в очереди стоять пока клиенты после билетов покупают еще… Читать дальше…
Istina1975 4 января 2017, 17:00
Нет продажи билетов онлайн, сайт просто жесть! С уважением клиент, не получивший наслаждения, от кинотеатра "ГЛОБУС"
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
