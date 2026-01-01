Каждый понедельник в кинотеатрах «Смена» и «Дружба» - для влюбленных пар один билет на двоих! - (при покупке одного билета второй вы получаете в подарок). * Акция действует каждый понедельник только, если понедельник является будним днём. ** Акция не распространяется на фильмы с ограничением по меморандуму компании-дистрибьютора, на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов и т.д.), а также на показы в рамках проектов «Ночная Смена», «Моё первое кино». *** Скидки/акции не суммируются и не пересекаются.