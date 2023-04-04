Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кирова Кинотеатры Колизей

Колизей

Киров
г. Киров, ул. Воровского, 50в
+7 (8332) 54-45-45 / касса

+7 (8332) 540-111 / администратор

+7 (8332) 251-020 / боулинг

Кинотеатр «Колизей» в Кирове находится в крупном развлекательном комплексе, расположенном в Ленинском районе города, и является привлекательным центром досуга. 

Вниманию посетителей предлагают свои услуги кинотеатр, боулинг-клуб, суши-бар «Банзай», кафе «Киномания», парк развлечений для детей «Лимпопо», зал игровых автоматов и т.д.
В кинотеатре «Колизей» 3 современных зала, оборудованных удобными креслами, кондиционерами, боковой подсветкой рядов. Общая вместимость залов — 391 зритель. Киноманам, ценящим особый комфорт, предлагается VIP-зал на 39 мест. Высокое качество кинопоказа обеспечивается  инновационной техникой RealD 3D, звуковой системой DolbyDigital, отличной акустикой, широкоформатными экранами. В репертуаре — популярные кинофильмы в самых разных жанрах.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
VIP
Диваны
4K
Парковка
6.9 Оцените
23 голоса
Отзывы о кинотеатре

Юлия Шустова 4 апреля 2023, 09:56
Ходили на мульфильм кот в сапогах, 2й зал, понимаю, что в выходной полная посадка, полный зал, но такая духота была, что только и мысли, когда он… Читать дальше…
Андрей Никулин 21 января 2022, 13:09
Скорее всего вы хотели пойти на сеанс в кинозал номер 8. Там все места парные, два кресла вместе. То есть если покупаете один, то нужно и второй. При… Читать дальше…
