Кинотеатр «Колизей» в Кирове находится в крупном развлекательном комплексе, расположенном в Ленинском районе города, и является привлекательным центром досуга.
Вниманию посетителей предлагают свои услуги кинотеатр, боулинг-клуб, суши-бар «Банзай», кафе «Киномания», парк развлечений для детей «Лимпопо», зал игровых автоматов и т.д.
В кинотеатре «Колизей» 3 современных зала, оборудованных удобными креслами, кондиционерами, боковой подсветкой рядов. Общая вместимость залов — 391 зритель. Киноманам, ценящим особый комфорт, предлагается VIP-зал на 39 мест. Высокое качество кинопоказа обеспечивается инновационной техникой RealD 3D, звуковой системой DolbyDigital, отличной акустикой, широкоформатными экранами. В репертуаре — популярные кинофильмы в самых разных жанрах.