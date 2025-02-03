Кинотеатр Колизей в ТРЦ "Макси" — это 8 лазерных кинозалов на 1000 мест, данная площадка является самой большой по вместимости в Кирове.



Каждый зал имеет свои особенности и преимущества. В холле кинотеатра работает самый большой в городе кинобар, а ожидать свой сеанс можно на удобных диванах или за столиками кинокофейни.



Кинотеатр оснащен современным лазерными проекторами и акустической системой, а увеличенное пространство между рядами позволяют с удобством пройти к своему месту и устроиться в кресле.