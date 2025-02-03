Оповещения от Киноафиши
Колизей Макси

Адрес
Киров, Луганская улица, 53/2
Телефон

+7 (8332) 448-400 / администратор

О кинотеатре

Кинотеатр Колизей в ТРЦ "Макси" — это 8 лазерных кинозалов на 1000 мест, данная площадка является самой большой по вместимости в Кирове. 

Каждый зал имеет свои особенности и преимущества. В холле кинотеатра работает самый большой в городе кинобар, а ожидать свой сеанс можно на удобных диванах или за столиками кинокофейни. 

Кинотеатр оснащен современным лазерными проекторами и акустической системой, а увеличенное пространство между рядами позволяют с удобством пройти к своему месту и устроиться в кресле. 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
Диваны
Парковка
5 голосов
Отзывы о кинотеатре

Olia Vitalevna 3 февраля 2025, 11:58
Самый лучший кинотеатр , температура нормальная , комфортно , уютно , большой экран , приятные цены , все что бы провести хорошо выходные
Диана Вебер 29 сентября 2023, 09:11
Здравствуйте, живу рядом, ходила с ребёнком раз 8,всегда чисто и удобно, нам очень понравилось, большое спасибо вам 🥰🙏
