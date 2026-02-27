Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кирова
Кинотеатры
Смена
Расписание сеансов кинотеатра «Смена»
Расписание сеансов кинотеатра «Смена»
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
09:10
17:20
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
2D
19:15
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
00:30
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
09:00
20:00
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
22:35
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
11:00
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
21:40
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:45
15:10
18:15
Убойные каникулы
комедия, триллер
2009, Канада
2D
23:10
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
20:30
22:45
