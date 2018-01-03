Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Смена

Отзывы о кинотеатре Смена
Ирина Дурягина 3 января 2018, 11:54
ужас!выходные\праздничные дни,а бронь по телефону отменена.спасибо за испорченное настроение
Киноафиша.инфо 3 января 2018, 17:40
в ответ на сообщение Ирина Дурягина от 3 января 2018, 11:54
Ирина, добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв. С наступившими вас новогодними праздниками!
