Кино на двоих

Каждый понедельник в кинотеатрах «Смена» и «Дружба» - для влюбленных пар один билет на двоих! - (при покупке одного билета второй вы получаете в подарок). * Акция действует каждый понедельник только, если понедельник является будним днём. ** Акция не распространяется на фильмы с ограничением по меморандуму компании-дистрибьютора, на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов и т.д.), а также на показы в рамках проектов «Ночная Смена», «Моё первое кино». *** Скидки/акции не суммируются и не пересекаются..

Льготные цены

Чтобы купить льготные билеты на сайте кинотеатра, в виджете оплаты билетов выберите соответствующий тип билета: — Обычный - для всех зрителей; — Дети до 12 лет - для детей до 12 лет (дети до 8 лет могут посещать кинотеатр только в сопровождении родителей, и официальных представителей); — Школьники - для учащихся в возрасте с 13 до 18 лет (контролёр кинозала может потребовать документ, удостоверяющий личность); — Студенты - для студентов (при предъявлении студенческого билета); — Льготный - для пенсионеров и инвалидов (при предъявлении соответствующего удостоверения).

Для всех Школьникам Детям Студентам Пенсионерам Инвалидам
Бонусная программа

Вся подробная информация по бонусной программе на сайте кинотеатра: https://kinosmena.ru/bonusnaya-programma?facility=smena.

Участникам клубной системы привилегий
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
