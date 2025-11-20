Ради спасения брака молодые супруги Зак и Эмми отправляются в полет на воздушном шаре над Доломитами. Но появление незваной попутчицы Джулии нарушает их идиллию. На высоте 5000 метров старые тайны выходят наружу, а разбушевавшаяся стихия превращает романтическое приключение в жестокую битву за выживание.
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