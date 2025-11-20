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Постер фильма Турбулентность
5.6
Турбулентность - Трейлер
Киноафиша Фильмы Турбулентность
5.6

Турбулентность

, 2025
Turbulence
США / боевик, приключения, триллер / 18+
Трейлеры
Пойду 1
Не пойду 3
Постер фильма Турбулентность
5.6
Пойду 1
Не пойду 3
Турбулентность - Трейлер
Турбулентность  Трейлер

О фильме

Ради спасения брака молодые супруги Зак и Эмми отправляются в полет на воздушном шаре над Доломитами. Но появление незваной попутчицы Джулии нарушает их идиллию. На высоте 5000 метров старые тайны выходят наружу, а разбушевавшаяся стихия превращает романтическое приключение в жестокую битву за выживание.

В ролях

Гера Хилмарсдоттир
Гера Хилмарсдоттир
Emmy
Джереми Ирвин
Джереми Ирвин
Zach
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Julia
Lionel Robert Blanc
Eric
Elena Bushueva
Employee
Alessandro De Cominato
The Bartender
Триш Уильямс
Swiss Police
Jon Wennington
Стюарт Вилан
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Harry
Хера Хильмар
Emmy
Arianna Calgaro
Waitress
Режиссер Клаудио Фах
Сценарист Andy Mayson
Композитор Marcus Trumpp
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 11 декабря 2025
Премьера в мире 20 ноября 2025
Дата выхода
3 сентября 2026 Россия Капелла Фильм
19 марта 2026 Аргентина +16
19 марта 2026 Бразилия 16
19 марта 2026 Гватемала
26 ноября 2025 Египет
10 апреля 2026 Индонезия 17+
27 ноября 2025 Катар
26 марта 2026 Колумбия
19 марта 2026 Мексика
20 ноября 2025 ОАЭ 18TC
19 марта 2026 Панама
26 марта 2026 Перу
12 марта 2026 Сингапур NC16
19 марта 2026 Чили 14
Сборы в мире $74 307
Производство Altitude Film Entertainment, Enderby Entertainment, Greif Produktion
Другие названия
Turbulence, Turbulencia: Pánico en el aire, Turbulência, Turbulencias, Турбулентность, Turbulence - Fear takes flight

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Турбулентность - Трейлер
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Отзывы о фильме

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