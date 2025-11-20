Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром

Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз

Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа

Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)

Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу

Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)

Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете

Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»

Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше

Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?