Кинотеатр «Планета Кино» в ТРК «Променад 2» располагается в современном центре торговли и развлечений, что дает возможность горожанам провести свой досуг, не только делая покупки, но и отдыхая всей семьей. В репертуаре свежие новинки иностранного и российского кинематографа.

В этом кинотеатре имеется три небольших уютных зала: «красный» на 50, «зеленый» на 42 и «синий» на 38 человек. Чистый звук и высокое качество картинки достигается благодаря системе DOLBY DIGITAL и инновационному проекционному оборудованию. В залах установлена европейская система освещения и климат-контроля.

Кинотеатр «Планета Кино» в ТРК «Променад 2» в Кемерово — это замечательное место для свиданий, семейного и дружеского отдыха. Залы оборудованы комфортными креслами, которые имеют специальные стойки для напитков и попкорна. Кинозрителям придется по душе приватная атмосфера, которая царит в стильном интерьере этих небольших залов.

Гости кинотеатра могут отдохнуть в кафе-баре, в меню представлен огромный выбор напитков, закусок, десертов.