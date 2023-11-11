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Планета Кино Променад 2

Кемерово
Адрес
г. Кемерово, просп. Химиков, 39, ТРК «Променад 2», 3 этаж
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Телефон

+7 (3842) 744-248

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ТРК
Расположен в ТРК «Променад 2»

О кинотеатре

Кинотеатр «Планета Кино» в ТРК «Променад 2» располагается в современном центре торговли и развлечений, что дает возможность горожанам провести свой досуг, не только делая покупки, но и отдыхая всей семьей. В репертуаре свежие новинки иностранного и российского кинематографа.

В этом кинотеатре имеется три небольших уютных зала: «красный» на 50, «зеленый» на 42 и «синий» на 38 человек. Чистый звук и высокое качество картинки достигается благодаря системе DOLBY DIGITAL и инновационному проекционному оборудованию. В залах установлена европейская система освещения и климат-контроля.

Кинотеатр «Планета Кино» в ТРК «Променад 2» в Кемерово — это замечательное место для свиданий, семейного и дружеского отдыха. Залы оборудованы комфортными креслами, которые имеют специальные стойки для напитков и попкорна. Кинозрителям придется по душе приватная атмосфера, которая царит в стильном интерьере этих небольших залов.
Гости кинотеатра могут отдохнуть в кафе-баре, в меню представлен огромный выбор напитков, закусок, десертов.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
6.4 Оцените
31 голос
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Отзывы о кинотеатре

lenap_42 11 ноября 2023, 17:54
Хороший кинотеатр, администратор всегда добрый и внимательный, спасибо
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31 голос
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