Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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Планета Кино Променад 2
Расписание сеансов кинотеатра «Планета Кино Променад 2»
Расписание сеансов кинотеатра «Планета Кино Променад 2»
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Торговый центр
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
Позвонить
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
Позвонить
Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
Позвонить
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
Позвонить
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
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Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
Позвонить
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
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Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 744-248
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Арт-пространство «Наследие»
Октябрьский просп., 28, культурное пространство «Редакция», корп. B, вход под аркой
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Гринвич
Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
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Планета Кино Променад 3
просп. Ленина, 59а, ТРК «Променад 3», 3 этаж
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Космос
ул. 50 лет Октября, 28
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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