Кинотеатры
Радуга
Радуга
Расписание сеансов кинотеатра «Радуга»
Расписание сеансов кинотеатра «Радуга»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
1.9
км
Победа
ул. 50-летия Белгородской области, 8б
5
2
км
ГРИННФИЛЬМ
просп. Богдана Хмельницкого, 137т
5
3
км
Синема Стар Белгород
ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
5
4.6
км
Русич
просп. Ватутина, 8
5
5.7
км
Спутник Белгород
ул. Магистральная, 2В
5
7.2
км
Синема Парк
ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
