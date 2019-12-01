Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Белгорода Кинотеатры Радуга

Радуга

Белгород
Адрес
г. Белгород, ул. Шершнева, 6
Телефон

+7(4722)26-44-44 / касса

О кинотеатре

Кинотеатр «Радуга» в Белгороде расположен по адресу улица Шершнева, 6. Здесь показывают кино разного репертуара.

Команда профессионалов, работающих в кинотеатре, создала все условия для полноценного отдыха и комфорта гостей. Большой зал в «Радуге» насчитывает 537 посадочных мест.
Киноманы имеют прекрасную возможность насладиться лучшими российскими и мировыми кинопремьерами.

Комфортабельный зал оснащен удобными мягкими креслами с подставками для напитков, современным проекционным оборудованием CHRISTIE, ультрасовременной акустической системой DolbyDigital, большим широкоформатным экраном и лучшей системой кондиционирования.

Во дворе предусмотрена парковка для автомобилей.

Бар
Диваны
Парковка
Отзывы о кинотеатре

serg.nhl 1 декабря 2019, 13:13
Самый лучший кинотеатр в городе был есть и будет)
Александр Горюшко 9 декабря 2019, 09:11
Вчера присутствовал на просмотре фильма "Ржев". Фильм очень понравился,но на соседнем ряду сидела компания мужчин и женщин,которые… Читать дальше…
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
