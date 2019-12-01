Кинотеатр «Радуга» в Белгороде расположен по адресу улица Шершнева, 6. Здесь показывают кино разного репертуара.

Команда профессионалов, работающих в кинотеатре, создала все условия для полноценного отдыха и комфорта гостей. Большой зал в «Радуге» насчитывает 537 посадочных мест.

Киноманы имеют прекрасную возможность насладиться лучшими российскими и мировыми кинопремьерами.

Комфортабельный зал оснащен удобными мягкими креслами с подставками для напитков, современным проекционным оборудованием CHRISTIE, ультрасовременной акустической системой DolbyDigital, большим широкоформатным экраном и лучшей системой кондиционирования.

Во дворе предусмотрена парковка для автомобилей.