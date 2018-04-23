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Вся информация о кинотеатре
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение»
Фильм «Привидение» режиссера Майкла Сакси снят по популярному роману Дэвида Левинтана «Каждый новый день». Лента выходит в российский прокат с 26 апреля 2018 года, но и
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23 апреля 2018 16:10
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России
13 сентября, за день до официального старта проката, в кинотеатрах сети «СИНЕМА ПАРК» пройдут показы остросюжетной комедии «Напарник». Для жителей Новосибирска в
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11 сентября 2017 18:24
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
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4 апреля 2017 18:16
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
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2026, Россия, комедия
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2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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Отзывы
2026, Россия, анимация
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2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
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Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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