Синема Парк

Синема Парк

Белгород
Адрес
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 500 ₽
Сеть

Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк» в Белгороде расположен  в торгово развлекательном центре «Сити-Молл Белгородский».

В этом мультиплексе открыто семь залов на 946 места. Компания «Синема Парк» является крупнейшей сетью кинотеатров в России, здесь каждый посетитель сможет насладиться просмотром кино в 3D-формате. Киноцентр оформлен в оригинальном дизайне, благодаря чему стал уникальным архитектурным объектом. Интерьерная работа была произведена известным итальянским дизайнером Джулио Барателли.

В холле размещена плазменная панель, с помощью которой гости могут узнавать всю информацию о фильмах.

Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк
Апокалипсис сегодня
Апокалипсис сегодня
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 540 ₽ ...
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
Сегодня 1 сеанс
15:00 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

futarev50 19 января 2020, 22:30
Залы отличные, качество звука хорошее, но цены в баре просто космос, подумайте над этим! Поэтому 5 их 10
User 27 октября 2025, 19:16
Были на фильме « Горыныч», перед фильмом смотрели рекламу-трейлеры 20 минут!!!! Это издевательство какое-то. Трейлеоов 12 посмотрели, и с учетом… Читать дальше…
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение»
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение» Фильм «Привидение» режиссера Майкла Сакси снят по популярному роману Дэвида Левинтана «Каждый новый день». Лента выходит в российский прокат с 26 апреля 2018 года, но и
23 апреля 2018 16:10
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России 13 сентября, за день до официального старта проката, в кинотеатрах сети «СИНЕМА ПАРК» пройдут показы остросюжетной комедии «Напарник». Для жителей Новосибирска в
11 сентября 2017 18:24
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
4 апреля 2017 18:16
Фильмы в кинотеатре Синема Парк

Апокалипсис сегодня
Апокалипсис сегодня боевик, драма, военный 1979, США
2D
18:00 от 540 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
15:00 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
