Кинотеатр «Синема Парк» в Белгороде расположен в торгово развлекательном центре «Сити-Молл Белгородский».

В этом мультиплексе открыто семь залов на 946 места. Компания «Синема Парк» является крупнейшей сетью кинотеатров в России, здесь каждый посетитель сможет насладиться просмотром кино в 3D-формате. Киноцентр оформлен в оригинальном дизайне, благодаря чему стал уникальным архитектурным объектом. Интерьерная работа была произведена известным итальянским дизайнером Джулио Барателли.

В холле размещена плазменная панель, с помощью которой гости могут узнавать всю информацию о фильмах.