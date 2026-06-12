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Киноафиша Балаково Кинотеатры Мир

Мир

Балаково
Адрес
г. Балаково, ул. Трнавская, дом 1/А
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Телефон

+7(8453) 33-28-44 / бронирование

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+7 927 161-76-13 / администратор

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О кинотеатре

Кинотеатр «Мир» в Саратове находится в городе-спутнике Балаково. Это настоящий культурный  центр отдыха и развлечений для балаковцев.

В кинотеатре проходят премьерные показы, демонстрируются актуальные российские фильмы, авторское кино, детские мультфильмы.  Для кинопоказов в форматах 3D/2D используется передовая техника: цифровые проекторы, 7-ми канальное звучание DolbyDigital, перламутровые экраны. Также можно смотреть фильмы в «Кино-кафе», которое оборудовано проектором Kinoton DCP MXII, системой звучания Dolby Digital 3D Cinema. Зрительские места максимально удобные. 
В здании кинотеатра «Мир» также находятся кафе-бар, боулинг-клуб, 6D киноаттракцион. 

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мир» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
Игровая зона
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Расписание сеансов в кинотеатре Мир
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
21:20 ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
19:00 ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 3 сеанса
15:10 19:10 22:50 ...
Зверолюция
Зверолюция
Сегодня 4 сеанса
10:50 12:50 14:40 17:20 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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530 голосов
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Фильмы в кинотеатре Мир

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
3D
21:20
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
19:00
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
15:10 19:10 22:50
Полное расписание и билеты
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