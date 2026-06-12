Кинотеатр «Мир» в Саратове находится в городе-спутнике Балаково. Это настоящий культурный центр отдыха и развлечений для балаковцев.
В кинотеатре проходят премьерные показы, демонстрируются актуальные российские фильмы, авторское кино, детские мультфильмы. Для кинопоказов в форматах 3D/2D используется передовая техника: цифровые проекторы, 7-ми канальное звучание DolbyDigital, перламутровые экраны. Также можно смотреть фильмы в «Кино-кафе», которое оборудовано проектором Kinoton DCP MXII, системой звучания Dolby Digital 3D Cinema. Зрительские места максимально удобные.
В здании кинотеатра «Мир» также находятся кафе-бар, боулинг-клуб, 6D киноаттракцион.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мир» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.