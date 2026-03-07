Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Балаково Кинотеатры Мир Расписание сеансов кинотеатра «Мир»

Расписание сеансов кинотеатра «Мир»

Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:10
Граница
Граница ужасы 2025, Россия
2D
21:05
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
23:10
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:05
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
12:30
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
10:20 22:35
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
20:00
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:10
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
19:05
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
16:05
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
18:35 21:15
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 11:45 13:40 15:35 17:30 20:35
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:25 16:25
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
14:00
Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения 1997, США
2D
19:45
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
18:15 23:15
Убойные каникулы
Убойные каникулы комедия, триллер 2009, Канада
2D
17:15
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
10:10 12:05 14:35 16:00 17:50 19:25
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
12:00
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм аниме 2026, Япония
2D
14:50
