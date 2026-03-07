Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Балаково
Кинотеатры
Мир
Расписание сеансов кинотеатра «Мир»
Расписание сеансов кинотеатра «Мир»
Горничная
триллер
2025, США
2D
22:10
Граница
ужасы
2025, Россия
2D
21:05
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
23:10
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:05
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
12:30
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
10:20
22:35
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
20:00
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
14:10
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:05
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
16:05
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
18:35
21:15
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:00
11:45
13:40
15:35
17:30
20:35
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:25
16:25
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
14:00
Титаник
мелодрама, драма, приключения
1997, США
2D
19:45
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
18:15
23:15
Убойные каникулы
комедия, триллер
2009, Канада
2D
17:15
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
10:10
12:05
14:35
16:00
17:50
19:25
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
12:00
Человек-бензопила. Фильм
аниме
2026, Япония
2D
14:50
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек-бензопила. Фильм
Отзывы
2026, Япония, аниме
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
