Россия
ул. Минская, 61-а
550 метров
Мир
ул. Трнавская, дом 1/А
2.3 км
Центр Искусств
ул. Коммунистическая, 124
4.6 км
Кинозал ДК "Факел"
пос. Клены, пл. Радужная, 2
23.5 км
Атриум
ул. Октябрьская, 97
28.4 км
МУК ЦКС
ул. Красногвардейская, 12
28.9 км
Корунд
ул. Ленина, д. 8
43.1 км
ГДК
ул. Советская, 89А
58.7 км
Кинозал Победа
Духовницкое, ул. Чернышевского, 32
59.8 км
Октябрь
просп. Революционный, 184/3
69.7 км
Кристалл
ул. Ленина, 117
78.8 км
Юбилейный
ул. Юбилейная, 2
79.4 км
Если включите эти тру-крайм-сериалы, заснуть уже не получится: 3 истории, от которых побегут мурашки
Роль не хуже Брагина: этот исторический проект с Колесниковым очень люблю — рейтинг весьма неплох
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
