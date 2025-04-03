«Шерлок и дочь»: Рецензия Киноафиши

Рецензия основана на первых 4-х эпизодах.

Призрак Шерлока Холмса продолжает тревожить умы писателей и сценаристов. Очередную волну интереса к фигуре сыщика породил успех «Шерлока» от BBC, который вышел в 2009 году. Стивен Моффат и Марк Гэтисс, почувствовав дух времени, превозносивший гениальных невротиков, превратили Холмса в безупречного нарцисса с научной степенью в иронией.

Похожим и одновременно совсем другим вышел образ детектива в сериале «Элементарно», который уловил новую, только зарождающуюся тенденцию феминизации классических сюжетов. Пару эксцентричному и по-прежнему гениальному Холмсу в исполнении Джонни Ли Миллера составила доктор Ватсон, сыгранная Люси Лью. Феминистская сказка «Энола Холмс» от Netflix — не сериал, а целый фильм — вторя литературному первоисточнику, зашла в этой тенденции еще дальше, сделав главной героиней младшую сестру сыщика, выдуманную писательницей Нэнси Спрингер.

Вообще говоря, Энола не была первой неизвестной Конан Дойлу родственницей Холмса. В 1975 году вышли комедийные «Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса» с Джином Уайлдером в главной роли. А в середине 90-х канадское телевидение породило сериал «Приключения Ширли Холмс», рассказывающий о внучатой племяннице Шерлока. Ну и о выдуманной Моффатом и Гэтиссом сестре Холмсов тоже не стоит забывать.

Кроме явного феминистического уклона, «Энола Холмс» отразила еще одну тенденцию в изображении сыщика, проявившуюся еще в «Шерлоке» и «Элементарно». В новых версиях знаменитый своей холодной рассудочностью и сдержанностью детектив проявлял себя как человек чувствительный и эмоциональный.

В «Шерлоке и дочери» (мы наконец добрались нового сериала) обе эти закономерности не только явлены, но и непосредственно связаны. Сценарист сериала Брендан Фоли, как кажется, попытался объяснить хладнокровность Холмса и его сознательно выбранное одиночество полученной в молодости сердечной раной, что предполагает их приобретенный характер. Благодаря этому характер Холмса может быть объяснен драматургическими методами (нечто похожее обещает «Молодой Шерлок» Гая Ричи).

О давно минувших днях юности Холмсу (Дэвид Тьюлис) напоминает Амелия Рохас (Блю Хант) — только прибывшая в Лондон бойкая американка, которая заявляет, что приходится ему дочерью. По крайней мере так в предсмертном письме утверждала ее маменька Люсия Рохас (Савонна Спрэклин) — свободолюбивая изобретательница, погибшая при загадочных обстоятельствах незадолго до начала изображаемых событий.

Холмс выражает Амелии легкое недоверие, но ее появление приходится очень кстати, поскольку сыщик переживает не лучшие времена. Его руки и деятельный ум связала «Красная нить» — таинственная организация, похитившая верных доктора Ватсона (Шон Дагган) и миссис Хадсон. Всякий раз находя на месте преступления алую ленту, Холмс вынужден ретироваться, отказывая в помощи самодовольному инспектору Буливанту (Пол Рейд). В противном случае преступники грозятся убить заложников. Ловкая и сообразительная Амелия, которую Холмс берет в ученицы из необходимости, становится его незаменимой помощницей в изобличении похитителей.

Фоли и шоураннер Джеймс Дафф ловко связывают в нехитрый узел вертикальные и горизонтальные сюжетные линии. Расследования похищений детей, на которых специализируется «Красная нить», переплетаются с поиском Ватсона и Хадсон, поиском убийц Люсии Рохас, редкими экскурсами в прошлое Холмса и его неизбежным сближением с Амелией. В любознательной девушке Шерлок без труда узнает самого себя и незаметно проникается к ней отцовскими чувствами. Собственно, превращение Холмса из ворчливого человекоподобного брюзги в брюзгу, открыто выражающего заботу, составляет основную его арку.

Семейные неурядицы касаются и злейшего врага Шерлока — зловещего профессора Мориарти (Дюгрей Скотт). В сериале он уже побежден Холмсом и преспокойно отбывает срок за решеткой, пока его выросший в Австралии сын Дин (Джо Клочек) вынашивает собственные планы мести (то ли отцу, то ли Холмсу).

В гладком течении первых четырех эпизодов угадывается сноровистая рука Даффа — крепкого ремесленника, создавшего для канала TNT несколько долгоиграющих процедуралов. Размеренное течение повествования усыпляет, и это было бы просто замечательным достижением, зовись он «Ищейкой» (сериал Даффа), а не «Шерлоком и дочерью»; и будь в нем 15 эпизодов, а не 8; и рассказывай он о заурядном копе из Лос-Анджелеса, а не о легендарном сыщике с Бейкер-стрит. Если уж и паразитировать на славе Холмса, то делать это с огоньком.

Фоли, автору всей этой затеи, фантазии хватило только на буйную дочь с инклюзивным происхождением и с в меру развитым синдромом «Мэри Сью». Амелия владеет оружием, напоминает ходячую энциклопедию криминалистики, бесстрашна, не теряет присутствие духа в любой ситуации, но хотя бы время от времени ошибается. Образ Холмса, который отодвинут на второй план, вышел совсем невыразительным (хочется думать, что это сознательная установка Фоли, и в оставшихся четырех эпизодах нас ждет нечто иное). Воплощенного Тьюлисом Шерлока можно назвать разве что самым ворчливым в истории. Он основательно потрепан жизнью и, кажется, бесконечно от нее устал. Под стать образу Холмса и визуальные решения режиссера Брина Хиггинса, изобразившего викторианский Лондон так, как это делали до него и наверняка будут делать после. Ткани повествования ровного, лаконичного, почти дежурного сериала о самом известном детективе в истории по иронии отчаянно недостает красных нитей.