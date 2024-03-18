«Палм-Рояль»: Рецензия Киноафиши

Под водой — блондинка в босоножках на каблуках и вечернем розовом платье. Она тонет в мыслях о том, что хочет стать кем-то в этом мире. Девушку зовут Максин. И в 1969 году она приехала с этой целью в богатейший город Флориды — Палм-Бич. Освещенный ярким солнцем, окруженный водами и усеянный пальмами, он славится элитным клубом Палм-Рояль. Максин отчаянно хочет попасть в высшее общество Флориды, ради чего она готова карабкаться по стенам, воровать украшения у тетушки мужа — недееспособной Нормы, распускать сплетни и плести интриги. Бороться при этом ей придется с Эвелин и Диной, которые тоже претендуют на трон курорта. Роберт, официант пляжного клуба, кажется, имеет виды на имущество Нормы. Феминистка-хиппи по имени Линда хочет затащить Максин в свои ряды активисток. А Ричард Никсон при этом фоном вещает о войне во Вьетнаме. То есть, как это часто бывает в сатирах на богатых, «все хороши».

Сюжет нового высокобюджетного сериала Apple TV+ основан на романе Джульет Макдэниел «Мистер и миссис Американский пирог». Снял комедию Тейт Тейлор — режиссер, который уже не раз отдавал сольные партии женщинам и демонстрировал пустоту и коллективную склочность мира «Неприлично богатых» . В фильмографии Тейлора также есть картины «Прислуга» , «Девушка в поезде» и «Дать дуба в округе Юба» . Во всех трех сыграла Эллисон Дженни , которая снялась и в «Палм Рояль». В касте сериала много и других знаменитостей: в шоу собрались звезды от Кристен Уиг и Лоры Дерн до певца Рики Мартина и модели Кайи Гербер — дочери Синди Кроуфорд.

«Палм-Рояль» с самого начала пытается рассказать историю в духе светской драмы «Бриджертонов» , где тоже все друг друга ненавидят, злословят и подставляют. Но основная локация во Флориде добавляет солнца и настроения легкой комедии для фонового просмотра с небольшой плотностью юмора. Актрисы ведущих ролей при этом справляются с разной долей успешности. Дженни и Уиг лучше всех удается натягивать улыбку, когда все идет не так гладко. Уиг, кстати, уже воплощала похожий образ в «Девичнике в Вегасе» , но усилила неуклюжесть, слезы сквозь улыбку, женственность и нежность. У Лесли Бибб , напротив, со времен «Шопоголика» стервозные комикессы получаются менее органично. Кажется, еще одним важным референсом, судя по прекрасной работе костюмерного цеха, были «Безумцы» . Но из-за слабой драматургии женской версии популярного проекта не получилось.

Палм-Рояль

«Палм-Рояль» — это будто бы расширенная история о Саманте из «Секса в большом городе» , которая в жару мечтала попасть в крутой клуб Сохо. Однако в 2024 году за этим наблюдать уже не так интересно. И если сериал пытается говорить о равноправии мужчин и женщин, то получается неловко. Максин, которая не хочет работать, получает в свою сторону осуждающий взгляд от персонажа Лоры Дерн. Но с другой стороны, стоит ли винить женщину за то, что ей в большей степени интересны светские новости из газеты The Shiny Sheets, организация ежегодного мероприятия The Beach Ball, яркие наряды и вкусные коктейли?

И здесь жемчужиной всего сериала становятся сцены, в которых Ричард Никсон появляется как говорящая голова в ретротелевизоре и обещает закончить войну во Вьетнаме после инаугурации. При этом Максин, игнорируя новости, занимается спортом, отбеливает зубы, наряжается и прихорашивается. Там, где всегда светит солнце, все одеты в яркое и смеются голливудскими улыбками, о войне думают нечасто. В конце концов Максин предстоит встретиться с президентом США лично. И еще до мероприятия одна из представительниц высшего общества заведет разговор о преступлениях Никсона. Но Максин попросит оставить споры о политике за порогом вечеринки. При этом party одновременно означает и вечеринку, и партию. Так что при помощи этого каламбура Максин намекает на то, что политику и вовсе надо предоставить кабинетам.

Палм-Рояль

«Палм-Рояль» — это фарсовое шоу о сильной женщине, которая направляет свою энергию не в то русло. Максин способна на многое, даже разговаривать с животными — с чайкой и выброшенным на берег китом (здесь вспоминается «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и эпизод из «Экстраполяций» того же Apple TV+). Любимый коктейль Максин The Grasshopper напоминает о сюжете басни Эзопа «Кузнечик и муравей» о том, кто все лето занимался пустыми делами, так и не позаботился о доме на зиму и погиб. Мир «Палм-Рояля» неживой. В нем делают выбор в пользу денег, комфорта, страстей, а не любви.

Палм-Рояль

Первый сезон сериала завершается с заделом на второй, хотя смотреть на будни эксклюзивного клуба было непросто и в рамках десяти почти часовых эпизодов. И хотя по шуткам и детективной интриге сериал разгоняется к девятому эпизоду, становясь все более энергичным, пережить предыдущие восемь серий будет непросто. Разве что если не напиться предварительно коктейлями The Grasshopper.